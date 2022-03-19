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Boks: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

AA - Musa Samur - Spor
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Boks: 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli sporcu yarı finale yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 6 milli sporcu yarı finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porec şehrindeki organizasyonda milli sporcular 11 çeyrek final maçına çıktı.

Karşılaşmalarda rakiplerini yenen 48 kiloda Nurullah Oyan, 51 kiloda Mehmethan Çınar, 54 kiloda Samet Gümüş, 57 kiloda Tahir Taha Akkoyun, 63.5 kiloda Kerem Özmen ve 92 kiloda Emir Büyükdağ, yarı finale yükselerek madalya almayı garantiledi.

Şampiyona 24 Mart Perşembe günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Milli Sporcu, Hırvatistan, Türkiye, Boks, Spor, Haberler

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