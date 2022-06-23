Boğulma tehlikesi yaşayan ABD'li yüzücü Alvarez'i antrenörü kurtardı

Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndaki performansı sırasında havuzda baygınlık geçiren ABD'li artistik yüzücü Anita Alvarez'i, antrenörü Andrea Fuentes kurtardı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki kadınlar serbest solo finali için havuza giren Alvarez ölümden döndü.

25 yaşındaki Alvarez, performansı sırasında bayılarak havuzun dibine çöktü. Cankurtaranlardan önce suya atlayan antrenör Fuentes, dipte hareketsiz kalan sporcuyu yüzeye çıkardı.

Fuentes, olay sonrası Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Ne gündü ama... Sanırım her duyguyu yaşadım. Koreografilerimizi beğendiğiniz için çok mutluyum. Daha iyi performans sergilemek için sabırsızlanıyoruz. Anita'nın solo performansı da çok iyiydi, belki de kariyerinin en iyisiydi. Limitleri zorladı ama Anita'nın sağlığı iyi. Benzer durumlar bisiklet, maraton yarışları gibi diğer spor dallarında da yaşanabiliyor. Kimi sporcular bayılır, bazıları bitiş çizgisine bile ulaşamaz. Bizim sporumuz da çok zor. Şimdi dinlenme ve iyileşme zamanı." ifadelerini kullandı.

Alvarez, geçen yıl Barselona'daki olimpiyat elemelerinde de havuzda bayılmış ve yine antrenörü Fuentes tarafından kurtarılmıştı.