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Boğaziçi Üniversitesi Spor Festivali'nde öğrenciler raqball oynadı

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Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenen Spor Festivali'nde öğrenciler, raqball sporunu öğrenip maç yaptı. Raqball sporunun Türkiye'deki gelişimi için üniversitelerde takımlar kurulacak ve bir turnuva düzenlenecek.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Festivali'nde öğrenciler raqball oynadı.

Üniversitenin Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen festivalde öğrenciler, raqball sporunun kurallarını öğrenip maç yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Spor Şube Müdürü Mesut Okur, raqball sporunun Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonuna bağlı olduğunu belirterek, "Bu branş, ilerleyen süreçte kendi federasyonunu oluşturacaktır. Bunun öncesine de takım kurmamız gerekiyor. Avrupa'dan gelen spor uzmanı arkadaşlarım, bu branş için üniversitelerde takım kurmamız gerektiğini söyledi. Biz bu takımları şu anda kuruyoruz. Antrenman yapacaklar ve iyi oynayabilecek hale gelecekler. Bu haziran ayında üniversiteler arasında bir turnuva gerçekleştirilecek. Oradan da milli takıma oyuncu seçilecek. Ben sporu kendim de oynadım ve çok keyif aldım. Bundan sonra ülkemize keyifli bir spor kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Oynayanların bu sporu çok sevdiğini vurgulayan Mesut Okur, "Gerekli ekipmanları temin ettiğinizde bu spor her yerde oynanabilir. Gelişmeye de açık bir spor. Keyfini alanların bu sporu bırakmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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