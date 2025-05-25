Boğaz'da Lions Sailing Cup Yarışı Gerçekleşti

İSTANBUL Boğazı, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Lions 118-T Federasyonu ve Marmara Yelken Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen Lions Sailing Cup Boğaz Yarışı, "Çocuklar İçin Yarışıyoruz" sloganıyla Boğaz'da yelken sporunu sosyal sorumlulukla buluşturdu.

50'ye yakın yelkenli, dezavantajlı çocukların eğitimine ve denizle tanışmalarına katkı sağlamak için Boğaz'da kıyasıya mücadele etti. Yarıştan elde edilecek gelir, çocukların denizcilik alanındaki eğitim projelerine aktarılacak.

YARIŞ RÜZGAR GİBİ GEÇTİ

Saat 12.00'de Çırağan Sarayı açıklarından verilen startla başlayan yarışta tekneler, Boğaz boyunca Beykoz açıklarına ilerledi. Ardından rotalarını Fenerbahçe Sığlık Şamandırası'na çevirerek Marmara Yelken Spor Kulübü önünde bitiş çizgisine ulaştı. Güzergah boyunca Boğaz'ın iki yakasında toplanan izleyiciler mücadeleye büyük ilgi gösterdi.

Yarışmayı Akkök Holding Cheese VIII teknesi 1'inci, Enka Cheese IV teknesi 2'nci, Vakkorama II teknesi ise 3'üncü olarak tamamladı.

SEYİR TERASLARI DOLDU TAŞTI

Kabataş Erkek Lisesi'nde kurulan protokol seyir alanında federasyon temsilcileri, sponsor firmaların yöneticileri ve Lion kulüplerinin üst düzey üyeleri buluştu. Akıntıburnu ve Emirgan'daki halka açık seyir terası ise binlerce yelken tutkununu ve aileyi ağırladı. Katılımcılar, Boğaz'da yarışan yelkenlilerin mücadelesine tanıklık etti.

ETKİNLİKTEN NOTLAR

Lions 118-T Federasyonu yetkilileri, bu organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda çocuklara umut olan büyük bir sosyal sorumluluk projesi niteliği taşıdığını vurguladı. Marmara Yelken Spor Kulübü ise İstanbul'un denizle olan bağını güçlendiren bu anlamlı yarışa ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti. Lions Sailing Cup 2025, Boğaz'da unutulmaz bir iz bıraktı. Yelkenliler uzaklaştı ama geride çocukların geleceğine dair güçlü bir umut bıraktı.