Bodrumspor zirveden uzaklaştı
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yolunda yara aldı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yolunda yara aldı. Evinde 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kalan maçları kayıpsız geçip Play-Off'tan da olsa bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Somaspor'la karşı karşıya gelecek.- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Spor