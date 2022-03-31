Bodrumspor zirveden uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Silahtaroğlu Vanspor'la golsüz berabere kalan Bodrumspor şampiyonluk yolunda yara aldı. Evinde 2 puan bırakan yeşil-beyazlılar haftayı galibiyetle kapatan lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kalan maçları kayıpsız geçip Play-Off'tan da olsa bir üst lig hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi. Bodrumspor bu hafta deplasmanda Somaspor'la karşı karşıya gelecek.