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Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başladı

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Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı. Takım, teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı ve kondisyon ağırlıklı programla antrenmanı tamamladı. Bodrumspor, kamp süresince diğer takımlarla hazırlık maçları yapacak.

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan yeşil-beyazlı takım, teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dayanıklılık ve koordinasyon çalışması yapan futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.

İlk etap çalışmalarını da aynı tesiste yapan ekip, kamp süresince Topuk Yaylası'nda bulunan diğer takımlarla hazırlık maçları yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

İsmet Taşdemir Topuk Yaylası Trendyol Düzce Spor Haberler

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