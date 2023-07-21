Bodrumspor, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başladı

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, yeni sezon 2. etap çalışmalarına Topuk Yaylası'nda başladı. Takım, teknik direktör İsmet Taşdemir'in yönetimindeki idmana ısınma hareketleriyle başladı ve kondisyon ağırlıklı programla antrenmanı tamamladı. Bodrumspor, kamp süresince diğer takımlarla hazırlık maçları yapacak.