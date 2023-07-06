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Bodrumspor Yeni Sezon Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrumspor Yeni Sezon Çalışmalarına Devam Ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenmana çıktı. Isınma hareketleri, pas, pres ve top kapma çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bodrumspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Ege temsilcisi, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde antrenmana çıktı.

Isınma hareketleri, pas, pres ve top kapma çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, antrenmanı kondisyon ağırlıklı programla tamamladı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Spor

Fenerbahçe Kaynaşlı Düzce Spor Spor Haberler

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