Bodrumspor Yelken Takımı Yarışlarda Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1'inci Ayak yarışlarında Bodrumspor adına yarışan Sadrihan Süer kategorisinde 3'üncü, Ayla Poyraz ise kendi kategorisinde 2'inci oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1'inci Ayak yarışlarında Bodrumspor adına yarışan Sadrihan Süer kategorisinde 3'üncü, Ayla Poyraz ise kendi kategorisinde 2'inci oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi 1.Ayak 420 Sınıfı yarışları 3-8 Ekim 2023 tarihleri arasında Bodrum'da gerçekleşti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlarda rekabet üst seviyeye çıktı. Milli takım seçme statüsündeki yarışların tamamlanmasının ardından tüm sınıfların ödül töreni Yalıkavak Yelken Kulübünde gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bodrumspor'u temsilen yarışlara katılan Sadrihan Süer ILCA 4'te 3'üncü olurken, Ayla Poyraz ILCA 6'da kızlarda 2'inci oldu. Yelkende Türkiye ve dünya şampiyonları yetiştirmek için çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bodrum her konuda olduğu gibi yelkende de marka kent haline gelecek. Biz bu süreçte temelde çocuklarımıza yelkeni aşılayıp nice başarılara imza atacağız" dedi. - MUĞLA