Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk tur maçında Göztepe'yi yenen Bodrumspor, yarı finalde Eyüpspor'un rakibi oldu. Teknik direktör İsmet Taşdemir, finale adlarını yazdırmak için İstanbul'da avantajlı skorla dönmeyi hedeflediklerini belirtti.

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off ilk tur maçında evinde Göztepe'yi 3-1 yenerek yarı finalde Eyüpspor'un rakibi olan Bodrumspor final için kenetlendi. Eyüpspor'la 31 Mayıs Çarşamba günü yarı final ilk ayağını İstanbul'da oynayacak yeşil-beyazlılar deplasmandan avantajlı skorla dönmenin hesaplarını yapıyor. Bodrum İlçe Stadı'nda 7 Haziran Çarşamba günü bu kez rakibiyle rövanş müsabakasına çıkacak Ege ekibi tarihinde yine bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Süper Lig yolunda 3 takımın tarihi maçlara çıkacağını söyledi. Göztepe gibi güçlü bir rakibi geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Eyüpspor da bu ligin üst seviye takımlarından biri. İki çok önemli maça çıkacağız. İstanbul'dan avantajı alarak dönmek istiyoruz" dedi.