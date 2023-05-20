Bodrumspor ve Göztepe Sezonun Son Maçında Karşı Karşıya
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Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmayı garantileyen Bodrumspor ve Göztepe, sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Play-Off çeyrek finalinde saha avantajını elde etmek için mücadele edecek.
Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmayı garantileyen iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe yarın sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Murat Erdoğan düdük çalacak.
Ev sahibi Bodrumspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuz Göztepe'de son Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Mamah müsabakada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 200, 2'nci kategori ve misafir tribünü 50 TL olarak belirlendi. Bitime 1 maç kala ilk 7 sırayı garantileyen Bodrumspor ve Göztepe, Play-Off çeyrek finalinde saha avantajını elde etmek için mücadele edecek. Ege derbisinde kazanan takım ligi 4'üncü ya da 5'inci bitirecek.Bodrumspor Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Göztepe maçıyla normal sezonu noktalayacaklarını belirterek, "Tarihimizde ilk defa mücadele ettiğimiz Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off oynamayı garantiledik. Hakkımız olanı aldık. Göztepe maçı da çok önemli. Çünkü kazanan takım Play-Off çeyrek finalinde ev sahibi konumunda olacak ve maç tek eleme usulüne göre oynanacak. O nedenle mutlak galibiyet hedefiyle sahada olacağız" dedi.Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu da yaptığı değerlendirmede, "Play-Off'u sonuna kadar hak ettik. Tek hedefimiz bu takımı Süper Lig'e çıkarmak. Bodrumspor'u yenersek sıralamada üste çıkacağız. Play-Off çeyrek finalini muhteşem taraftarımız önünde oynamak istiyoruz" diye konuştu.
Bu maç öncesinde Bodrumspor 61 puanla 5'inci sırada yer alırken, 59 puana sahip Göztepe 6'ncı basamakta bulunuyor.