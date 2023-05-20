Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmayı garantileyen Bodrumspor ve Göztepe, sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Kazanan takım Play-Off çeyrek finalinde saha avantajını elde etmek için mücadele edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalmayı garantileyen iki Ege ekibi Bodrumspor ve Göztepe yarın sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Murat Erdoğan düdük çalacak.

Ev sahibi Bodrumspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuz Göztepe'de son Çaykur Rizespor maçında kırmızı kart gören Mamah müsabakada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 200, 2'nci kategori ve misafir tribünü 50 TL olarak belirlendi. Bitime 1 maç kala ilk 7 sırayı garantileyen Bodrumspor ve Göztepe, Play-Off çeyrek finalinde saha avantajını elde etmek için mücadele edecek. Ege derbisinde kazanan takım ligi 4'üncü ya da 5'inci bitirecek.

Bu maç öncesinde Bodrumspor 61 puanla 5'inci sırada yer alırken, 59 puana sahip Göztepe 6'ncı basamakta bulunuyor.