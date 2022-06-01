Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bodrumspor'un tarihi zafer kutlamasında Dalkılıç sahne alacak

TFF 2. Lig Play Off'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

TFF 2. Lig Play Off'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, tarihi zaferi Murat Dalkılıç konseri ile kutlayacak.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u İzmir Alsancak'taki Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan maçta 3-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselen Bodrumspor camiası, tarihi zaferi kutlamaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlılar, 1 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği kutlama, kortej yürüyüşü ile başlayacak. Belediye Meydanı'nda sonra erecek kortej sonrası saat 21.30'da ünlü sanatçı Murat Dalkılıç sahneye çıkacak. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Murat Dalkılıç Şampiyon Play Off Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title