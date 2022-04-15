Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bodrumspor'un rakibi 1461 Trabzon

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek bitime 4 maç kala Play-Off oynamayı büyük oranda garantileyen Bodrumspor, yarın önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a konuk olacak.

TRABZON (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek bitime 4 maç kala Play-Off oynamayı büyük oranda garantileyen Bodrumspor, yarın önemli rakiplerinden 1461 Trabzon'a konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.Rakibi 1461 Trabzon'la birlikte 67 puana sahip olan averajla ikinci sıradaki Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, kazanıp yerlerini sağlama almak istediklerini söyledi. Taşdemir, "Bizim adımıza son derece önemli bir maça çıkacağız. Trabzon'dan 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Play Off, Trabzon, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title