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Bodrumspor telafe istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor telafe istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybedip şampiyonluk yolunda geride kalan Bodrumspor yarın Çorum FK'ya konuk olacak.

ÇORUM (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybedip şampiyonluk yolunda geride kalan Bodrumspor yarın Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Konuk Bodrumspor'da sarı kart cezalısı Süleyman Özdamar, Çorum deplasmanında forma giyemeyecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Çorum Belediyespor, Futbol Federasyonu, Çorum, Spor, Haberler

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