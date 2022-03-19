Bodrumspor telafe istiyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybedip şampiyonluk yolunda geride kalan Bodrumspor yarın Çorum FK'ya konuk olacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 2-0 kaybedip şampiyonluk yolunda geride kalan Bodrumspor yarın Çorum FK'ya konuk olacak. Çorum Şehir Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Konuk Bodrumspor'da sarı kart cezalısı Süleyman Özdamar, Çorum deplasmanında forma giyemeyecek.- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Spor