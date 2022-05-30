SPOR Bodrumspor tarih yazdı, taraftar geceyi aydınlattı - Haberler

Bodrumspor tarih yazdı, taraftar geceyi aydınlattı

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Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) -

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de oynamaya hak kazanan Bodrumspor, Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum ve Muğla'nın gururu oldu. TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek adını tarihe kazıyan yeşil-beyazlılar maç bitiminde büyük coşku yaşadı. Kupayı havaya kaldıran futbolcular, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor" şarkısıyla stadı inletti. Takımı yalnız bırakmayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla'nın milletvekilleri ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da sahada kupayla zafer turu attı.

Takımlarını İzmir'de desteklemeye gelip gün boyunca Alsancak'ı tezahüratlar ve zeybek oyunlarıyla coşturan binlerle Bodrumlu numaralı tribünü tıklım tıklım doldurdukları stadı karnaval alanına çevirirken, maçı Bodrum Belediye Meydanı'nda kurulan dev ekrandan takip eden futbolseverler ise büyük sevinç yaşadı. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahürat yaparak coşkuyu ikiye katladı. Tarihi şampiyonluk sonrası kent genelinde motosiklet ve araçlarıyla turlayan taraftarlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar şampiyonluk coşkusu yaşadı.

MAÇLAR BODRUM'DA

Karşılaşma bitiminde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Başkan Rıza Karakaya, yeni sezonda yapılacak revizyonların ardından iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynamayı hedeflediklerini söyledi. Kulüpte senelerdir başkanlık koltuğunda oturan Karakaya, 1931 yılında kurulan Bodrumspor'un 2016-2017 sezonunda 86 yıl sonra 2'nci Lig'e çıktığını hatırlatarak, "Şimdi de 90'ıncı yılımızda 1'inci Lig'e yükseldik. Bundan 2 sene önce Bodrumspor A.Ş.'yi kurmuştuk. Belediyemize, Bodrum halkımıza, taraftarımıza, Asi Tayfamıza, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek Bodrum'un olacak. Maçları Bodrum'da oynayacağız. Bodrum Türkiye'nin göz bebeği, dünyaya açılan en medeni yeridir" dedi. 4500 kapasiteli, zemini suni çim olup, ışıklandırması bulanmayan İlçe Stadı'nın yeni sezon öncesi hızlı bir şekilde revizyona alınıp elektronik bilet sistemlerinin de monte edilmesi planlanıyor.

"BODRUM DÜNYADA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR"

Rıza Karakaya, "Devlet büyüklerimizden de Bodrum'a yakışır bir tesis rica ediyorum. Bodrum dünyada Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil ediyor. Biz güzel bir tesisi hak ettik diye düşünüyorum" diye konuştu. Kulüp yöneticilerinden Hüseyin Gözütok ise yaptığı açıklamada, "Tüm teknik ekip, çalışanlarımız, taraflarımız, oyuncularımız ve tüm Bodrum halkına teşekkür ediyorum. Bu daha başlangıç" ifadelerini kullanırken, Zeynel Kılıç, "Biz çok büyük bir ailenin üyesiyiz. Bu yola çıkarken inanmıştık. Kar kış demeden bütün Anadolu'yu gezdik. Şükürler olsun ki şampiyonluk kupasını Bodrum'a götürüyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEDİK"

Bodrumspor'un başına 10'uncu haftada gelen teknik direktör İsmet Taşdemir kariyerinin ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Daha önce 2017 yılında Ankaragücü'nü 2'nci Lig'de şampiyon yapan Taşdemir de duygularını DHA ile paylaştı. Kendisine ve ekibine güvenenleri mahcup etmediğini kaydeden Taşdemir, "Şampiyonluk tüm Bodrum'a armağan olsun. Özellikle Bodrum halkına mahcup olmak istemezdik. İyi bildiğimiz işi çok doğru şekilde icra ettik" cümlelerini kurdu.

ERKAN'IN ÜÇÜNCÜ KUPASI

Bodrumspor'un Süper Lig patentli emektar yıldızları Burhan Eşer ve Yekta Kurtuluş'la birlikte kaptanı olan Erkan Değişmez, yıllardır formasını giydiği kulüpte üçüncü şampiyonluğunu yaşadı. Bodrumspor'a 2014 yılında Bölgesel Amatör Lig'de transfer olup amatörde 2015'te, 3'üncü Lig'de de 2017 yılında şampiyonluk yaşayan Erkan, "Buraya ben Bölgesel Amatör Lig'deyken gelmiştim. Burada 3'üncü şampiyonluğum. İnşallah bu takımla Süper Lig sevinci de yaşarım" dedi. Daha önce Galatasaray'la kupalar kazanan tecrübeli futbolcu Yekta Kurtuluş da, "Bizim için çok uzun sezon oldu. Çok yol yaptık, çok deplasmana gittik. Sonu güzel oldu. Seneye kurulacak kadro da Süper Lig'e çıkmak için kurulacak bir kadro olacak" dedi.

ESKİ HOCASINI ÜZDÜ

Bodrumspor, İzmir'deki tarihi finalde henüz bu sezon başında takımı çalıştıran eski teknik patronu Tahsin Tam ve bonservisini elinde bulundurduğu futbolcuları Harun Kavaklıdere ile Sergen Yatağan'ı da üzdü. Bodrum'a geçen sezon takım düşme hattındayken gelip büyük çıkış yaşatan Tahsin Tam, bu sezon 8'inci haftada görevden ayrılıp ardından Karabey'e imza attı. Yeşil-beyazlı ekip Tahsin Tam'ın yerine takımı İsmet Taşdemir'e emanet ederken halef selefi finalde geçti. Tam'ın devre arasında yeni takımı Karacabey'e Bodrumspor'dan kiralık aldığı Harun ve Sergen de finalde ilk 11'de forma giydi. Finalde 1'inci Lig'e kaçırıp üzüntü yaşadıkları Karacabey'le sözleşmeleri biten ikili kulüpleri Bodrumspor'a 1'inci Lig'de dönecek.

1'İNCİ LİG'DE EGE RÜZGARI

Göztepe ve Altay'ın küme düşmesiyle Süper Lig'de ilk kez temsilcisi kalmayan Ege, Bodrumspor'un Play-Off şampiyonluğuyla yeni sezonda 1'inci Lig'de 6 takımla birden temsil edilecek. Menemenspor'un düştüğü ligde yeni sezonda Bodrumspor, Göztepe, Altay, Altınordu, Denizlispor ve Manisa Futbol Kulübü yer alacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor