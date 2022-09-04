Bodrumspor tam gaz devam

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 2022-2023 sezonun en flaş takımlarından biri oldu.

TARİHİNDE ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, 2022-2023 sezonun en flaş takımlarından biri oldu. Sezona müthiş bir başlangıç yapan yeşil-beyazlılar dün de ligin iddialı ekiplerinden Eyüpspor'u evinde 3-0 yenmeyi başardı. Geride kalan 4 maçta Yeni Malatyaspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'u 3'er golle deviren Ege ekibi yalnızca Adanaspor'la 3-3 berabere kaldı. Her maçta rakip ağlara 3 gol bırakan Bodrumspor toplam 12 kez ağları sarsarken, 10 puan toplayıp rakiplerine göz dağı verdi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Çok iyi bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen İsmet Taşdemir, "Maçın başından sonuna kadar emek veren, mücadele eden ve özellikle taktiksel disipline sadık kalan futbolcularımı yürekten kutluyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Futbolcularımız bizlere ve maçı izleyenlere çok keyifli anlar yaşattı. Geçen hafta 3-3 berabere kaldığımız Adanaspor maçında haddinden fazla geriye çekilmiştik. Bu maçta böyle yapmadık ve kazandık" dedi.