Bodrumspor saha avantajı peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda şampiyon Yılport Samsunspor'u 1-0 yenerek ilk kez mücadele ettiği ligde Play-Off'a kalmayı başaran Bodrumspor, şimdi de çeyrek finalde saha avantajını elde etmek için kolları sıvadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda şampiyon Yılport Samsunspor'u 1-0 yenerek ilk kez mücadele ettiği ligde Play-Off'a kalmayı başaran Bodrumspor, şimdi de çeyrek finalde saha avantajını elde etmek için kolları sıvadı. Normal sezonun son maçında pazar günü kendisi gibi Play-Off'u garantileyen Göztepe'yi konuk edecek yeşil-beyazlılar, rakibine yenilmemesi halinde tek maç üzerinden oynanacak Play-Off çeyrek final karşılaşmasına taraftarının önünde çıkacak. Lige renk kattıklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Mücadele gücünün çok önemli olduğunu bütün takımlara gösterdiğimizi düşünüyorum" dedi.

TAŞDEMİR: PLAY-OFF'LARA HAZIRIZ

Sezon başında bu yana takımın iyi işler yaptığını söyleyen İsmet Taşdemir, "Play-Off'u hak ettiğimizi düşüyorum. Son 1 maçımız kaldı. Saha avantajı faktörü var. Çeyrek final maçını içeride oynamak istiyoruz ama olmasa da yapacak bir şeyimiz yok. Play-Off'a her halimizle hazırız. Bence zor olan kısmı Play-Off'a girmekti. Zor kısmını başardık şimdi çok daha keyifli oynayacağımız maçlar var. Göztepe maçı keyifli bir maç olacak" diye konuştu.

"BODRUMSPOR'UN 1'İNCİ LİG'E RENK KATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Onur'un sakat olduğunu, Üzeyir'in iyileştiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bütün zorlukların üstesinden gelmeyi bildik. Dolayısıyla bu maçı da iyi geçip ondan sonra Play-Off'lara çok sağlam bir kafayla hazırlanmak istiyoruz. Bodrumspor'un 1'inci Lig'e renk kattığını düşünüyorum. Mücadele gücünün çok önemli olduğunu bütün takımlara gösterdik. Oyuncularım geçen sezon 1'inci Lig hayallerin gerçekleştirdi. Play-Off oynayabileceklerini de şimdi anladılar" şeklinde konuştu.

CELAL DUMANLI: GÖZTEPE MAÇI ÖNEMLİ

Geçtiğimiz günlerde baba olan Bodrumspor'un tecrübeli golcüsü Celal Dumanlı, "Sezon başından beri yüksek mücadele sergileyen bir Bodrumspor var. Normal sezonu hedeflediğimiz yerde bitiriyoruz. Ligin başında ilk başta zirveye oynadık ama ilerleyen zamanlarda sakatlıklar ve cezalılar bizi biraz geriletti. Bundan sonraki adım Play-Off. Göztepe maçı önemli çünkü Play-Off'ta ilk maçın nerede olacağını belirliyor. Göztepe maçında da istediğimiz sonucu alıp Play-Off ilk maçını inşallah Bodrum'da oynayacağız. Benim hedefim Bodrumspor en yüksek hangi ligde oynarsa odur" diye konuştu.