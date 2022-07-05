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Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor, Recep Aydın'la imzaladı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transferde hız kesmiyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor transferde hız kesmiyor. Yeşil-beyazlılar Altınordu ile yollarını ayıran orta saha Recep Aydın'ı resmen kadrosuna dahil etti. Yeşil-beyazlılar yapılan resmi açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu FK forması giyen Recep Aydın ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Konyaspor, İstanbulspor, İnegölspor, Karabükspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Bursaspor'da da top koşturan 32 yaşındaki futbolcu geçen sezon Altınordu forması ile 32 lig maçına çıkıp 2126 dakika süre aldı ve 4 kez fileleri sarstı. Bodrumspor iç transferde ise deneyimli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş ile sözleşme yeniledi. Geçen sezon Bodrumspor'da Play-Off şampiyonluğu yaşayan Yekta, toplam 36 karşılaşmada forma giyip 1 defa gol sevinci yaşadı.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

Altınordu Aydın Spor Haberler

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