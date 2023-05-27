Bodrumspor, Play-Off Yarı Finalinde

Spor Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor fırtınası esiyor. Kulüp tarihinde ilk kez bu sezon 1'inci Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar adını Play-Off yarı finaline yazdırıp büyük başarı elde etti. Sezon boyunca sadece 1 hafta ilk 7 dışında kalıp lig sonunda Play-Off'lara adını yazdıran Bodrumspor, çeyrek final maçında Göztepe'yi 3-1 yenerek yarı finalde Sakaryaspor'u eleyen Eyüpspor'un rakibi oldu. Ligi 4'üncü bitirip Göztepe'ye karşı saha ve seyirci avantajını elde eden Bodrumspor'da alınan galibiyet sonrası zafer coşkusu vardı. Futbolcular ve teknik ekip galibiyet sonrası tribünlerle adeta bütünleşti. Tezahüratlarla ortalığı inleten futbolcular ve taraftarlar İlçe Stadı'nı şölen havasına çevirdi.

Bodrumspor, yarı final ilk maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak. Müsabakanın rövanşı ise 4 Haziran Pazar günü Bodrum'da oynanacak.

Geçen sezon TFF 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonu olup 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, haklı bir gurur yaşadıklarını söyledi. Çok farklı bir noktaya geldiklerini belirten deneyimli teknik adam, "Çok zorlu bir maç oynadık. Sezon başından beri bizleri, yönetimimizi, taraftarımızı mutlu eden oyuncularımız, Göztepe karşısında da görevlerini layıkıyla yerine getirdi. Göztepe etkili bir takım. Biz maçta doğru işler yaptık. Alanlarımızı doğru kapattık, hücuma doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Rakibimiz de belli oldu. Artık çok farklı bir noktaya geldik. Eyüpspor maçların da gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Finale adımızı yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.