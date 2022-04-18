Bodrumspor Play-Off'u garantiledi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 mağlup eden Bodrumspor, bitime 3 maç kala Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi.

6'ncı sıradaki Silahtaroğlu Vanspor'un 10 puan önünde yer alan yeşil-beyazlılar 70 puanla 2'nci sıradaki yerini korudu. Teknik direktör İsmet Taşdemir bir üst lig hedeflerine ulaşmak için önemli eşiği geçtiklerini söyledi. Taşdemir, "Play-Off'ta elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğiz. Camiamızın ve taraftarımızın beklentilerini biliyoruz ve buna göre hareket edeceğiz. Takımımı yürekten kutluyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor