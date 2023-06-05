Bodrumspor, Pendikspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmek istiyor

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Pendikspor'u yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselmek istiyor. İsmet Taşdemir yönetimindeki ekip, final maçı için hazırlıklarına başladı ve galibiyete inandıklarını söyledi.

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasında Pendikspor'u yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükselmek istiyor.

Muğla ekibi, Pendikspor ile yapacağı final maçının hazırlıklarına Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktörü İsmet Taşdemir yönetiminde başladı.

Taşdemir, antrenmanda gazetecilere yaptıkları açıklamada, final maçından galibiyetle ayrılacağına inandıklarını söyledi. Çok heyecanlı olduklarını belirten Taşdemir, oyuncularının güzel işler yaptığını dile getirdi.

Süper Lig için sadece bir maçın kaldığını aktaran Taşdemir, "Rakibimiz dinlenmiş durumda. Üst üste 3 maç oynadık. Ayın 8'inde de final oynayacağız. Rakibimiz iyi bir takım, ligde kendilerini yenemedik. Bu maçta elimizden geleni yapıp Süper Lig'e çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu Üzeyir Ergün de yaşadıkları başarıyı Süper Lig ile taçlandırmak istediklerini ifade etti.