Bodrumspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

SPOR Toto 1'inci Lig Play-Off final karşılaşmasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak Bodrumspor maçın hazırlıklarına başladı. Futbol Federasyonu, iki takım arasındaki final maçının 8 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacağını resmen açıklarken, yeşil-beyazlı ekip Süper Lig'e çıkmak için kenetlendi. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Galibiyete inandıklarını söyleyen Taşdemir, "Çok heyecanlıyız, oyuncularımız çok güzel işler yaptı. Bizleri çok farklı bir noktaya getirdiler ve artık bir adım kaldı. Ancak çok zor bir adım kaldı. Rakibimiz dinlenmiş durumda. Biz 3 tane üst üste maç oynadık, 4 gün sonra da final oynayacağız. Rakibimiz iyi bir takım, ligde kendilerini yenemedik. Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçerek Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Takımda Onur ve Cenk sakat. Zaman kısa olduğu için toparlanma süresi ne kadar olacak bilemiyoruz. İnşallah sağlam bir kadroyla çıkabiliriz. Türkiye'nin her tarafından çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim takımımızın her şeyi yapabilecek derecede bir takım" diye konuştu.

Kariyerinde 26 yaşına kadar amatör liglerde oynayıp 4 sene önce profesyonel olan Üzeyir, "Hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. 4 senedir profesyonel futbol oynayıp amatörden, BAL liginden buralara gelmek çok değerli. İnşallah bunu Süper Lig ile taçlandırırız. Dün oynanan yarı final rövanş maçında vurduğum şutu gol olsun niyetiyle vurdum. Allah nasip etti, emindim gol olacağından. Çok mutluyum, izleyicinde güzel gol olduğunu gördüm" şeklinde konuştu.