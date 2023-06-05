Bodrumspor, Pendikspor ile play-off finalinde karşılaşacak

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirten Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçip, Süper Lige çıkmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig play-off mücadelesinde Bodrumspor, yarı finalde Eyüpspor'u saf dışı bırakarak adını finale yazdı. Finalde Pendikspor ile karşılaşacak olan Bodrumspor, Süper Lig biletini alabilmek için kenetlendi. Yalıçiftlik Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarına başlayan yeşil-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Onur ve Cenk'in durumunun maç gününe kadar netlik kazanacağı belirtildi.

İsmet Taşdemir: "Bir adım kaldı"

Galibiyete inandıklarını söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Çok heyecanlıyız, oyuncularımız çok güzel işler yaptı. Bizleri çok farklı bir noktaya getirdiler, bir adım kaldı. Çok zor bir adım kaldı. Rakibimiz dinlenmiş durumda, 3 tane üst üste maç oynadık 4 gün sonrada final oynayacağız. Rakibimiz iyi bir takım, ligde kendilerini yenemedik. Bu maçta elimizden geleni yapıp finali geçip, Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Onur ve Cenk sakat, oraya bir iki arkadaşımız daha katılabilir, net değil. Zaman kısa olduğu için toparlama süresi ne kadar olacak bilemiyoruz. İnşallah sağlam bir kadroyla çıkabiliriz. Türkiye'nin her tarafından çok büyük destek var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim takımımızın her şeyi yapabilecek derecede bir takım" ifadelerini kullandı.

Üzeyir Ergün: "Gol olsun diye vurdum"

Eyüpspor maçında attığı golle maça damga vuran Bodrumspor'un tecrübeli oyuncusu Üzeyir Ergün, "Hayallerimin ötesinde şeyler yaşıyorum. 4 senedir profesyonel futbol oynayıp amatörden, BAL'dan buralara gelmek çok değerli. İnşallah Süper Lig ile taçlandırırız. Dün oynanan yarı final rövanş maçında vurduğum şutu gol olsun niyetiyle vurdum. Allah nasip etti, emindim gol olacağından. Çok mutluyum, izleyicinde güzel gol olduğunu gördüm" diye konuştu. - MUĞLA