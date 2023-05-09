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Bodrumspor, penaltılarla kazandı

Bodrumspor, penaltılarla kazandı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor, kazandığı son iki maçta penaltılarla gülüp hayati öneme sahip puanları hanesine yazdırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de hafta sonu mesaisinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor, kazandığı son iki maçta penaltılarla gülüp hayati öneme sahip puanları hanesine yazdırdı.

Evinde küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelen Bodrumspor, 31'inci dakikada kazandığı penaltıda Hakan Özmert'in golüyle 1-0 galip geldi. Ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek Play-Off'u riske atan yeşil-beyazlıların, bu kez Altınordu müsabakasında lehine penaltı kararı çıktı. Takımın en tecrübeli isimlerinden Kenan Özer, 79'uncu dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek çok kritik galibiyeti getiren isim oldu. Sahasındaki son 2 maçta penaltı golleriyle 6 puanı hanesine yazdıran Bodrumspor, son 2 haftaya Play-Off barajının dışındaki Bandırmaspor'un 4 puan önünde girip ilk 7 yarışında çok önemli avantaj yakaladı.Gelecek hafta, Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor deplasmanına çıkacak Ege temsilcisi müsabakayı kazanması halinde Play-Off oynamayı garantileyecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hakan Özmert Altınordu Spor Spor Haberler

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