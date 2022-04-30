Bodrumspor, Niğde Anadolu FK deplasmanında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor, Niğde Anadolu FK deplasmanında

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bodrumspor, Niğde Anadolu FK deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce Play-Off'a kalmayı garantileyen Bodrumspor yarın deplasmanda Niğde Anadolu FK ile puan mücadelesine çıkacak.

NİĞDE (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta haftalar önce Play-Off'a kalmayı garantileyen Bodrumspor yarın deplasmanda Niğde Anadolu FK ile puan mücadelesine çıkacak. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Mehmet Çağatay Lakot görev alacak. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Niğde'ye kazanmak için gittiklerini söyledi.


- Bodrum

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Niğde, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title