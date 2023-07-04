Bodrumspor, Muhammed Gönülaçar ile anlaştı

Bonservisi elinde olan deneyimli orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı, Muhammed'in resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Batman Petrolspor'da futbola başlayan 28 yaşındaki futbolcu, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Ümraniyespor, Erzurumspor FK, Kocaelispor, Tuzlaspor ve son olarak Denizlispor'da oynadı. Geçen sezon Denizlispor forması ile 30 lig maçına çıkan Muhammed 2 bin 664 dakika süre aldı, sezon sonunda yeşil-siyahlılar, 1'inci Lig'de küme düştü.Bodrumspor, geçen sezon ligdeki ilk yılında Play-Off finali oynadıktan sonra dış transferde henüz hamle yapmamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor