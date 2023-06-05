Bodrumspor mucizesi

HENÜZ 8 yıl öncesine kadar amatör kulüp olan Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda Süper Lig'in kapısına dayandı.

HENÜZ 8 yıl öncesine kadar amatör kulüp olan Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda Süper Lig'in kapısına dayandı. Muğla'nın dünyaca ünlü turizm cenneti Bodrum'un mütevazı ilçe takımının önünde kenti tarihte ilk kez Süper Lig'de temsil etmek için yalnız 90 dakika kaldı. Bölgesel Amatör Lig'den 2015'te 3'üncü Lig'e çıkan, 2017'de ise adını 2'nci Lig'e yazdıran Bodrumspor, geçen sezon 29 Mayıs 2022'de İzmir'deki Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek ilk kez 1'inci Lig'e ulaştı. Ligdeki ilk sezonunda 2'nci Lig'deki kadrosunu büyük oranda koruyup nokta takviyeler yapan Bodrum, sezon boyunca zirve mücadelesinden kopmayarak sürpriz yaptı.

Uzun süre liderlik yarışı verdiği sezonu 62 puanla dördüncü sırada tamamlayıp Play-Off'ta saha avantajını eline geçiren Bodrumspor, çeyrek finalde Göztepe'yi evinde 3-1 yendikten sonra yarı finalde yıldızlar topluluğu Eyüpspor'u da geçti. Ligin en pahalı kadrosuna sahip, dünyaca ünlü eski futbolcu Arda Turan'ın çalıştırdığı rakibi önünde eşleşmenin ilk maçını 1-0 kaybeden yeşil-beyazlılar, rövanşta ise tur gitti derken uzatma dakikalarında sahneye çıktı. Rakibini 90+2'nci dakikada Üzeyir ve 90+8'de Süleyman'ın golleriyle 2-0 yenen Bodrumspor, finale yükselerek Süper Lig için Pendikspor'un rakibi oldu. Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki finali kazanan taraf yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanacak.

Bodrumspor'un Pendikspor'la oynayacağı final maçının 8 Haziran Perşembe akşamı Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanması planlanıyor. Akhisar'ın 12 bin seyirci kapasitesi UEFA standartlarındaki stadı Ocak 2018'de kapılarını açmıştı. Bodrumspor, ligde sezonu Süper Lig'e çıkan ikinci Çaykur Rizespor'un 1 puan gerisinde 67 puanla üçüncü sırada tamamlayıp direkt finale adını yazdıran Pendikspor'a normal sezonda deplasmanda 3-0 yenilmiş, rövanştan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Play-Off aşamasında günlerdir finaldeki rakibini bekleyen İstanbul temsilcisi 21 Mayıs'tan beri maç yapmadı.