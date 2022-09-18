Bodrumspor-Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligde alınan her puanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligde alınan her puanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın düşündükleri gibi iyi başladığını, özellikle ilk yarıda üstün bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Çok dengeli bir maç olduğunu aktaran Taşdemir, "Yine pozisyon bulan taraftık. Bitiremedik, bitirsek çok güzel olacaktı. Zor bir lig. Alınan her puan çok kıymetli bugün biz de aldığımızla yetineceğiz ve yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş ise ilk devreyi rakibe daha az pozisyon vererek bitirmeyi hedeflerini ancak ilk yarının son dakikasında penaltıdan gol yediklerini ve penaltının da doğru bir karar olduğunu ifade etti.

Eriş, özellikle ikinci yarı rakip önünde baskıyı biraz daha artırdıklarını ve oldukça başarılı olduklarına işaret ederek, "İkinci yarı rakip sahada pozisyon bulma konusunda başarılı olduk. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Çok genç oyuncularımız var ve onları kazanmaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki onlar uzun süre bu takıma katkı sağlayacaklar." diye konuştu.