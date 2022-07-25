Bodrumspor, Makedon golcü Jahovic'i transfer etti
AA - Ali Rıza Akkır - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Makedon forvet Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Makedon forvet Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
AA / Ali Rıza Akkır - Spor