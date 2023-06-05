Bodrumspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Pendikspor ile Bodrumspor'un karşılaşacağı Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Pendikspor ile Bodrumspor'un karşılaşacağı Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off finalinde Pendikspor ile Bodrumspor, 8 Haziran Perşembe günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e çıkan son takımın belli olacağı mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.