Bodrumspor kupasını coşkuyla aldı - Haberler

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenerek tarihinde ilk defa Spor Toto 1'inci Lig'e adını yazdıran Bodrumspor kupasını büyük coşkuyla havaya kaldırdı.

Kurulan platforma teker teker çıkan oyuncular büyük mutluluk yaşarken, kupa kaptan Erkan'ın ellerinde havaya yükseldi. Ardından teknik ekip ve tüm takım kupa sevincini taraftarlarla yaşadı. Tribünleri gezen Bodrumsporlu oyuncular Play-Off şampiyonluğunun tadını doyasıya çıkardı. Bodrumsporlu taraftarlar, Çökertme Türküsü'nü tribünlerden söylerken, oyuncular da sahada oynayıp renkli görüntüler ortaya çıkardı. İzmir'e takımlarını desteklemek için gelen Karacabey Belediyesporlu futbolseverler ise stadı üzgün bir şekilde terk etti.Maçın hakemleri Ali Şansalan, Bilal Gölen, Abdullah Bora Özkara ve Veli Karakaya'ya da plaket takdim edildi.