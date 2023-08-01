Bodrumspor, Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti

Bodrumspor, Topuk Yaylası'nda oynadığı hazırlık maçında Kocaelispor'u 2-1 yenerek galibiyetle ayrıldı. Pedro Brazao ve Gökdeniz Bayrakdar'ın attığı gollerle Bodrumspor, galibiyete ulaştı.

YENİ sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Bodrumspor, 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Yeşil-beyazlılar, özel randevuda sahaya Diogo - Erkan, Üzeyir, Samet, Kenan, Celustka, Cenk, Ali, Gökdeniz, Brazao ve Aldair ilk 11'i ile çıktı. Bodrumspor'un gollerini 23'üncü dakikada Pedro Brazao, 53'üncü dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Kocaelispor'un golünü ise 45'inci dakikada Cem Ekinci attı.