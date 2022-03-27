Bodrumspor kendine geldi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, iki maç aradan sonra kazandı. Bu galibiyetle Play-Off'u garantileme yolunda önemli bir adım atan yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, sezon sonuna kadar seri yakalamak istediklerini söyledi. Topladığı 60 puanla lider Sakaryaspor'u 8 puan geriden takip ettiklerini belirten Taşdemir, "Önümüzde 7 maç var. Bu 21 puan demek. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Seri galibiyetler yakalayıp zirve için iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor