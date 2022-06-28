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Bodrumspor kampta

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Bodrumspor kampta

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Bodrumspor'da Düzce Topuk Yaylası kampı başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Bodrumspor'da Düzce Topuk Yaylası kampı başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki yeşil-beyazlılar 8 Temmuz'a kadar Düzce'de kamp yapacak. Kadrosundan Muhammet Aran, Burhan Eşer, Oğuzhan Doğan, Halil İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere, Sergen Yatağan gibi isimlerle yollarını ayıran Muğla temsilcisi, birçok yerli oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklama yapmadı. Bodrumspor, yabancı transferinde ise henüz hamle yapmadı.


- Bodrum
Demirören Haber Ajansı / Spor

İsmet Taşdemir Topuk Yaylası Düzce Spor Haberler

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