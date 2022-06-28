Bodrumspor kampta

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinin ilk sezonunu geçirmeye hazırlanan Bodrumspor'da Düzce Topuk Yaylası kampı başladı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki yeşil-beyazlılar 8 Temmuz'a kadar Düzce'de kamp yapacak. Kadrosundan Muhammet Aran, Burhan Eşer, Oğuzhan Doğan, Halil İbrahim Sevinç, Harun Kavaklıdere, Sergen Yatağan gibi isimlerle yollarını ayıran Muğla temsilcisi, birçok yerli oyuncuyla anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklama yapmadı. Bodrumspor, yabancı transferinde ise henüz hamle yapmadı.

Demirören Haber Ajansı / Spor