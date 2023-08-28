Bodrumspor kalecisi Diogo Sousa'dan iyi haber

Bodrumspor'un kalecisi Diogo Sousa, Gençlerbirliği maçında mide bulantısı nedeniyle oyuna devam edemedi ancak önemli bir sağlık sorunu bulunmadığı ve önümüzdeki hafta oynanacak Ümraniyespor maçında görev yapabileceği açıklandı.

Fırat AKAY / BODRUM,

GENÇLERBİRLİĞİ'ne deplasmanda 1-0 kaybedip 3'üncü hafta sonunda 1'inci Lig'deki ilk yenilgisi alan Bodrumspor'a kalecisi Diogo Sousa'dan iyi haber geldi. Gençlerbirliği maçının devre arasında rahatsızlanıp oyuna devam edemeyen Portekizli eldivenin yapılan tetkitlerinde midesinden hastalandığı ifade edildi. Mide bulantısı sonucu oyuna devam edemeyen Sousa'da önemli bir bulguya rastlanmadığı ve deneyimli kalecinin bu hafta iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapabileceği bildirildi.