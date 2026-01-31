Haberler

Bodrumspor kadın voleybol takımı, Vakıfbank maçı öncesi kahvaltıda moral depoladı

Bodrumspor kadın voleybol takımı, Vakıfbank maçı öncesi kahvaltıda moral depoladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arabica Coffee House'ta düzenlenen kahvaltıda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, moral depoladı. Etkinliğe katılan yöneticiler ve sporcular, sezon hedeflerini konuştu.

Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol Ligi 1. Lig'de mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, kahvaltıda bir araya geldi.

Sipay Bodrum FK'nın eski başkanı, iş insanı Aşkın Demir ile Mavilu Luxury Hotel'in sahibi Yiğit Demir'in ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı etkinliğine katılan yöneticiler ve sporcular, VakıfBank maçı öncesinde moral depoladı.

Etkinlikte, Aşkın Demir ve Yiğit Demir, yöneticiler ve sporcularla sohbet ederek, fikstür ve sezon sonu hedefleri hakkında bilgi aldı.

Keyifli bir ortamda geçen etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Etkinliğe, başantrenör Adnan Kıstak, yöneticiler Hadi Türk, Hatice Akpınar, Berdan Köroğlu ve Caner Tuna da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD ile savaşın eşiğindeki İran'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor

İstifa sonrası görüşmeler başlayacak! Fatih Terim geri dönüyor
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
Güllü'nün ölümünde kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış

Kritik detay ilk kez ortaya çıktı! Polis meğer aynı gün düğmeye basmış
Emekli polis feci şekilde hayatını kaybetti

Emekli polisin acı sonu
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı