Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Finali Akhisar Stadyumu'nda oynanacak

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası Bodrumspor ile Pendikspor arasında Akhisar Stadyumu'nda oynanacak. Bodrumspor, Göztepe ve Sakaryaspor'u mağlup ederek finale yükseldi.

Bodrumspor ile Pendikspor arasındaki Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasının, Akhisar Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

Spor Toto 1. Lig Play-Off çeyrek final müsabakasında Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Bodrumspor, çeyrek finalin diğer ayağında Sakaryaspor'u 1-0 ile geçen Eyüpspor ile yarı finalde karşılaştı. Yarı finalin İstanbul'da oynanan ilk maçını Eyüpspor 1-0 kazandı. Bodrum'da oynanan rövanş maçında yeşil beyazlılar son dakikalarda bulduğu gollerle müsabakayı 2-0 kazanıp finale yükseldi.

8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak final maçının yeri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, finalin Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Akhisar Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. - MUĞLA