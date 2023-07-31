Bodrumspor, hazırlık maçında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig ekibi Bodrumspor, hazırlık maçında bu sene aynı ligde mücadele edeceği Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Bodrumspor'un gollerini Pedro Brazao ve Gökdeniz Bayrakdar attı.