Bodrumspor, Havran Belediyespor'a mağlup oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında Bodrumspor kendi sahasında konuk ettiği Havran Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu. Bodrum'un İncileri ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında Bodrumspor kendi sahasında konuk ettiği Havran Belediyespor'a 3-1 mağlup oldu.

Kadınlar 1'inci Lig A Grubu karşılaşmasında Bodrumspor sahasında Havran Belediyespor'u konuk etti. Yüzlerce yeşil-beyaz taraftarının takip ettiği karşılaşmada, her iki takım oyuncuları Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla pankart açtı. Karşılaşmayı Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri yerinde takip etti. Yeşil-beyazlı ekip 25-27, 19-25, 25-20 ve 20-25 olmak üzere sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum'un İncileri ligde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bodrum'un İncileri ligde 6 puanda kaldı. - MUĞLA