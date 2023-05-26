Bodrumspor Göztepe'yi yenerek üst tura çıktı

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe maçının ardından, "Sezonun başından beri bizleri, yönetimimizi, taraftarımızı mutlu eden oyuncu kardeşlerim bugün gerçekten verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiler" dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-Off ilk tur maçında Bodrumspor sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek üst tura adını yazdırdı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Maç çok zordu. Sezonun başından beri bizleri, yönetimimizi, taraftarımızı mutlu eden oyuncu kardeşlerim bugün gerçekten verdiği görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Göztepe takımı çok etkili bir takım. Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Bu akşam rakibimiz belli olacak. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bununda üstesinden gelebiliriz" dedi.

Şakir Özkayımoğlu: "Çok mutsuz ve üzgünüz"

Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayımoğlu ise, "Çok mutsuz ve üzgünüz. Buraya kadar getirip, burada bırakmak bizi çok üzdü. Şahane bir futbolcu topluluğu ve birbirine kenetlenmiş şahane bir aile vardı. 14 maç üst üste kaybetmeden 15. maçta mağlup olduk. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var. Hata yapabilirler, final maçında iyi olan taraf Bodrumspor'du. Bodrumspor hak ederek galibiyeti aldı ve bir üst tura çıktı. Bütün oyuncu kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. İnanılmaz iş başardık, çocuklar çok çaba sarf ettiler" diye konuştu. - MUĞLA