Bodrumspor, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti

Göztepe maçının ardından

Fırat AKAY BODRUM (Muğla),(DHA)- Bodrumspor, Spor Toto 1'inci Lig Play-Off ilk turunda sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu değerlendirmelerde bulundu.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 'Maç çok zordu. Sezonun başından beri bizleri, yönetimimizi, taraftarımızı mutlu eden oyuncu kardeşlerim bugün gerçekten verdiğim görevleri layıkıyla yerine getirdiler. Göztepe takımı çok etkili bir takım. Doğru kapattık, doğru çıktık. Neticesinde galip gelmeyi bildik. Oyuncu kardeşlerimi bir kere daha tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler, son 3 takım arasına kaldık. Bu akşam rakibimiz belli olacak. Çok farklı bir noktaya geldik. İnşallah bununda üstesinden gelebiliriz' dedi.

ŞAKİR ÖZKAYIMOĞLU ÇOK MUTSUZ VE ÜZGÜNÜZ

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu ise, 'Çok mutsuz ve üzgünüz. Buraya kadar getirip burada bırakmak bizi çok üzdü. Şahane bir futbolcu topluluğu ve bizde birbirine kenetlenmiş şahane bir aile vardı. 14 maç üst üste kaybetmeden 15'inci maçta mağlup olduk. Final maçları önemli. İçeride tecrübesiz oyuncularımız var. Hata yapabilirler, final maçında iyi olan taraf Bodrumspor'du. Bodrumspor hak ederek galibiyeti aldı ve bir üst tura çıktı. Bütün oyuncu kardeşlerimi ayrı ayrı kutluyorum. İnanılmaz iş başardık, çocuklar çok çaba sarf ettiler' diye konuştu.