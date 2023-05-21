Bodrumspor-Göztepe maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, play-off'u garantilemelerine rağmen ilk maçı içeride oynamak için mücadele verdiklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, play-off'u garantilemelerine rağmen ilk maçı içeride oynamak için mücadele verdiklerini belirtti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, her maç olduğu gibi zor bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Rakiplerinin ligin ikinci yarısında önemli işler yaptığını belirten Taşdemir, "Play-offu garantilememize rağmen ilk maçı içeride oynamak istedik. Onun için mücadele verdik. Oyuncu grubuna çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir yarış başlıyor. Farklı bir ortam, bunlara da geçen yıldan alışığız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sezonu final oynayarak taçlandırabiliriz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Göztepe cephesi

Göztepe teknik direktörü Şakir Özkayımoğlu da çok büyük iş başardıklarını ifade ederek, "Bugün kazanıp evimizde Eyüpspor ile oynayabilirdik. Ama yediğimiz talihsiz bir gol var. Son 14 maç yenilgisiz, bileği bükülmeyen Göztepe var. Bizi gururlandıran bir takım." diye konuştu.