Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bodrumspor-Göztepe maçı berabere bitti

Bodrumspor-Göztepe maçı berabere bitti

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Deniz Turgut

Bodrumspor: Sousa, Hakan Özmert (Dk. 63 Erkan Değişmez), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer (Dk. 77 Umar Aminu), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 77 Burak Öksüz), Cenk Şen (Dk. 77 Eren Albayrak)

Göztepe: Arda Özçimen, Emir Ortakaya, Traore (Dk. 82 Hikmet Çiftçi), Yasin Öztekin (Dk. 82 Kvasina), Palmer, İsmail Köybaşı, Arslanagic, Tarık Çamdal (Dk. 82 Hasic), Ngalina (Dk. 82 Loue), Yalçın Kayan, Atınç Nukan

Goller: Dk. 70 Ngalina (Göztepe), Dk. 74 Samet Yalçın (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Üzeyir Ergün, Dk. 58 Hakan Özmert, Dk. 71 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 64 Atınç Nukan (Göztepe)

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

Hakan Özmert Samet Yalçın Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title