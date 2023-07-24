Bodrumspor Golcü Oyuncusunu Ankara Keçiörengücü'ne Kiraladı

1'inci Lig takımlarından Bodrumspor, golcü oyuncusu Koray Kılınç'ı Ankara Keçiörengücü'ne sezon sonuna kadar kiraladı. Kılınç, son iki sezonu Bodrumspor'da geçirdi.

1'inci Lig'de 2023-24 sezonun hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor, golcü oyuncusu Koray Kılınç'ı Ankara Keçiörengücü'ne kiraladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Koray Kılınç sezon sonuna kadar Ankara Keçiörengücü'ne kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz" denildi. Son iki sezonu Bodrumspor'da geçiren 23 yaşındaki golcü geçen sene 18 lig maçında 432 dakika süre alıp 1 kez gol sevinci yaşadı.

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