Bodrumspor, Gençlerbirliği deplasmanına çıkıyor

Birinci Lig'in ilk maçlarında başarılı sonuçlar alan Bodrumspor, yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu mücadele için takımının iyi futbol oynamasını ve istedikleri skoru almayı hedeflediklerini belirtti.