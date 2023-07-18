Bodrumspor, futbol direktörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
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Bodrumspor, yeni sezona hazırlanırken futbol direktörü Sedat Karabük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Karabük'e Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörlüğünde yeni görevinde başarılar dileriz.
Yeni sezona hazırlanan 1'inci Lig ekibi Bodrumspor, futbol direktörü Sedat Karabük ile vedalaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, futbol direktörlüğü ve altyapı koordinatörlüğü görevlerini başarıyla sürdüren Sedat Karabük ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sedat Karabük'e bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni görevi Fenerbahçe Spor Kulübü Altyapı Koordinatörlüğünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor