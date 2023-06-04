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Bodrumspor finale yükseldi, taraftarlar zaferi kutladı

Bodrumspor finale yükseldi, taraftarlar zaferi kutladı

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bodrumspor'un sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenip finale yükselmesinin ardından Bodrumlu taraftarlar zaferi kutladı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç, büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan yeşil beyazlılar, finalde Eyüpspor'un rakibi oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bodrumsporlu taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Hem saha içinde hem de saha dışında kutlama yapıldı. Bodrumsporlu taraftarlar, motosiklet ve otomobillerini Bodrumspor bayrakları ile donatarak şehir turu yaparak zaferi kutladı. - MUĞLA

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Bodrumspor'un sahasında Eyüpspor'u 2-0 yenip finale yükselmesinin ardından Bodrumlu taraftarlar zaferi kutladı.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maç, büyük heyecana sahne oldu. Mücadeleyi 2-0 kazanan yeşil beyazlılar, finalde Eyüpspor'un rakibi oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Bodrumsporlu taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Hem saha içinde hem de saha dışında kutlama yapıldı. Bodrumsporlu taraftarlar, motosiklet ve otomobillerini Bodrumspor bayrakları ile donatarak şehir turu yaparak zaferi kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Eyüpspor Bodrum Spor Spor Haberler

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