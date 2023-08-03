Bodrumspor, Fethiye Zirvespor'un haklarını devraldı

BODRUM Belediyesi Bodrum spor, kadın voleybolunda geçen sezon Play-Off'ları geçerek 1'inci Lig'e yükselen Fethiye Zirve spor'un haklarını devraldı. Yeşil-beyazlılar yeni sezonda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligi'nde mücadele edecek. Trendyol 1'inci Lig'deki futbol takımının başkanlığını geçtiğimiz günlerde kulüp hisselerinin hakim ortağı Fikret Öztürk'e devredip diğer branşlardaki görevini sürdüren Bodrum Belediye Bodrum spor Spor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya, yapılan anlaşmadan dolayı Fethiye ekibine teşekkür etti. Rıza Karakaya, "Biz Sultanlar Ligi'ne çıkarak bu başarıyı tamamlamak istiyoruz. Bunun içinde 3 yıllık yol haritası yaptık. Bu sene amacımız 1'inci ligde tutunmak olacak" dedi.

KARAKAYA: VOLEYBOLA AĞIRLIK VERECEĞİZ