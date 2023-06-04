Bodrumspor, Eyüpspor'u yenerek finale yükseldi

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde İstanbul'da 1-0 yenildiği Eyüpspor'u evinde 2-0 yenmeyi başaran Bodrumspor, adını finale yazdırdı. Bodrumspor böylece finalde Pendikspor'un rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş basın toplantısında konuştu

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise, "Bodrumspor'u iyi analiz ettik. Yaptığımız şey ilk maç özelinde savunmaydı. Burada oyunun çok uzun bir bölümünde tehlike vermedik, sadece duran toplarda pozisyon verdik. Kontra atağa çıkamadık, topa sahip olamadık. Çok az bölümünde pas yapıp rakip sahaya geçebiliyorduk. Oyuncu grubumuzun yaş ortalaması yüksek. Rakibimiz dinamik oyunculardan oluşunca cevap vermemiz zor oldu. Üzgünüz, yine de tur atlayabilirdik ama olmadı. Bodrumspor'u tebrik ederim" diye konuştu.