Bodrumspor, Eyüpspor ile tur için sahaya çıkacak

Bodrumspor tur için sahaya çıkacak

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında yarın Bodrumspor ve Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Eyüpspor her türlü galibiyet ve beraberlik halinde adını finale yazdıracak. Bodrumspor ise 2 ve daha farklı kazanması durumunda Eyüpspor'u saf dışı bırakacak. Bodrumspor'un 90 dakikayı 1 farklı galibiyetle bitirmesi halinde mücadele uzatmalara gidecek. İki devre halinde 15'er dakikalık uzatma sürelerinde sonuç değişmezse, turu geçen taraf seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Yarı finali kazanan takım, finalde Süper Lig'e yükselmek için Pendikspor'la kozlarını paylaşacak.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, tur atlayan tarafın kendileri olacağını söyledi. Galibiyet için kenetlendiklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Bu maçta orada değerlendiremediğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelmek istiyoruz. Belki de Bodrum tarihinin en önemli maçına çıkacağız. Bu turu geçersek Süper Lig için bir maçımız kalıyor. O yüzden Eyüpspor müsabakası çok önemli. İlk maçta da başa baş bir oyun oynadık. Sonucu kopartabilirdik ama girdiğimiz pozisyonları maalesef değerlendiremedik. Zor bir rakiple oynuyoruz. Eyüpspor'un önemli oyuncular var, önemli yetenekleri var. Ancak biz sezon başından beri çok çalışmanın, kardeşliğin ve aile olmanın ürününü aldık. Dolayısıyla Play-Off'a kaldık. . Taraftarlarımızın da sezon başından beri bize inançları hiç bitmedi" dedi.

GÖKDENİZ FİNALE İNANIYOR

Takımın etkili hücum oyuncularından Gökdeniz Bayrakdar da hedeflerinin final olduğunu dile getirdi. Devre arasında Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan Bodrumspor'a kiralanan Gökdeniz, "Buraya devre arasında Play-Off hedefiyle gelmiştim. Daha farklı sonuçlar alsak takımımız direkt Süper Lig'e de çıkabilirdi. Play-Off'tayız, önceliğimiz finale yükselmek. Final maçını da kazanırsak inşallah Süper Lig'de güzel şeyler olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.