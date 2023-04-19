Bodrumspor evindeki hasreti bitirecek

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmandaki son 3 maçı kazanıp bitime 5 hafta kala Play-Off hattındaki yerini korumasına rağmen evinde 3 maçtır galip gelemeyen Bodrumspor, pazar günü düşme hattındaki Altaş Denizlispor önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Evindeki son galibiyetini 5 Mart'ta Altay'ı 2-0 yenerek alıp ardından Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilirken, Erzurumspor'la 0-0, 2 farklı öne geçtiği Pendikspor'la 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önündeki hasrete son vermeye çalışacak.

CELAL DUMANLI TAKIMDAN EMİN

Kalan maçlarda galibiyete inandıklarını belirten Süleyman Özdamar ise, "6 final maçımız vardı. Geçen hafta onlardan biri olan Tuzlaspor maçını kazandık. Zor bir maçtı. Bu hafta da matematiksel Denizlispor ile oynayacağız. Bu tarz maçlar her zaman çok daha zor olur. Onun için rehavete kapılmamız ve iyi konsantre olmamız gereken bir maç olacak. Bu maçı alıp kalan 4 maçımızı da en iyi şekilde tamamlayıp Play-Off iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Göztepe ve Altınordu maçlarını içeride oynayacağız. İç sahada galibiyet anlamında bazen yaşadığımız sıkıntının sebebinin ne olduğunu takım olarak anlamış değiliz. Aramızda konuşuyoruz. Kalan maçlarımızda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. En iyi şekilde Bodrumspor'u temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.